В России началось производство вакцины от COVID-19
11:15 15.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Производство вакцины против коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, началось в России. Об этом журналистам в субботу сообщили в пресс-службе Минздрава.
"Начато производство вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России", - говорится в сообщении.
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