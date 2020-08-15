В России началось производство вакцины от COVID-19

11:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Производство вакцины против коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, началось в России. Об этом журналистам в субботу сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Начато производство вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи Минздрава России", - говорится в сообщении.