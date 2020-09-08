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НОВОСТИ

Новикомбанк обеспечит финансами проекты Центрального института авиационного моторостроения им. Баранова

16:39 08.09.2020

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Фото пресс-службы Новикомбанка
Новикомбанк заключил кредитное соглашение с Центральным институтом авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в «Институт имени Н.Е. Жуковского») на 1,5 млрд рублей. Финансы будут предоставлены для пополнения оборотных средств, а также выполнения перспективных контрактов и проектов института. Руководители Новикомбанка перед подписанием соглашения смогли увидеть на предприятии испытания перспективного двигателя ПД-14, созданного при финансовой поддержке банка.

«Сегодня мы воочию убедились, что поддержка процессов по диверсификации отечественной промышленности позволяет высокотехнологичным предприятиям смело ставить перед собой амбициозные цели и успешно воплощать в жизнь инновационные решения, - отмечает председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева. - Новикомбанк обеспечивает поддержку многим проектам авиа – и двигателестроения, включая финансирование разработки новейшего авиадвигателя ПД-14. В рамках подписанного соглашения мы продолжим эффективное сотрудничество с ведущей научной организацией России, ЦИАМ им. П.И. Баранова, направленное на достижение технологической независимости страны».

«Подписанное с Новикомбанком соглашение позволит ЦИАМ более гибко подходить к нуждам заказчиков, — комментирует сделку генеральный директор ЦИАМ Михаил Гордин. — Ряд работ по испытаниям авиационных двигателей и их элементов мы сможем выполнять более оперативными темпами, в том числе и испытания ПД-14, связанные с его международной сертификацией». 

ЦИАМ им. Баранова — единственная в стране научная организация, выполняющая полный цикл исследований, необходимых при создании авиационных двигателей и газотурбинных установок на их основе. Среди новейших разработок института — авиадвигатель ПД-14, предназначенный для установки на перспективные пассажирские самолеты МС-21. Также ЦИАМ участвует в исследовательском проекте по созданию сверхзвукового пассажирского самолета.



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