Новикомбанк обеспечит финансами проекты Центрального института авиационного моторостроения им. Баранова
16:39 08.09.2020
|Фото пресс-службы Новикомбанка
«Сегодня мы воочию убедились, что поддержка процессов по диверсификации отечественной промышленности позволяет высокотехнологичным предприятиям смело ставить перед собой амбициозные цели и успешно воплощать в жизнь инновационные решения, - отмечает председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева. - Новикомбанк обеспечивает поддержку многим проектам авиа – и двигателестроения, включая финансирование разработки новейшего авиадвигателя ПД-14. В рамках подписанного соглашения мы продолжим эффективное сотрудничество с ведущей научной организацией России, ЦИАМ им. П.И. Баранова, направленное на достижение технологической независимости страны».
«Подписанное с Новикомбанком соглашение позволит ЦИАМ более гибко подходить к нуждам заказчиков, — комментирует сделку генеральный директор ЦИАМ Михаил Гордин. — Ряд работ по испытаниям авиационных двигателей и их элементов мы сможем выполнять более оперативными темпами, в том числе и испытания ПД-14, связанные с его международной сертификацией».
ЦИАМ им. Баранова — единственная в стране научная организация, выполняющая полный цикл исследований, необходимых при создании авиационных двигателей и газотурбинных установок на их основе. Среди новейших разработок института — авиадвигатель ПД-14, предназначенный для установки на перспективные пассажирские самолеты МС-21. Также ЦИАМ участвует в исследовательском проекте по созданию сверхзвукового пассажирского самолета.
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