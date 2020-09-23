0
0
23
НОВОСТИ

Навальный пока остается на лечении в ФРГ

22:45 23.09.2020 Источник: Эхо Москвы

Алексей Навальный пока остается на лечении в Германии. Врачи прогнозируют полное выздоровление, сказала его пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш. Сегодня стало известно, что Навального выписали из стационара берлинской клиники Charite. Политик рассказал, что ему предстоит курс физиотерапии. Тем временем в МИДе России сегодня сказали, что по их сведениям в деле об отравлении главного критика Кремля нет «российского следа».  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:00 23.09.2020
Российское военное судно столкнулось с контейнеровозом у берегов Дании
0
111
14:32 23.09.2020
Разбившийся под Тверью Су-30 мог быть случайно сбит другим самолетом на учениях - источник
0
121
13:20 23.09.2020
Северный флот проведет десантные учения на Чукотке
0
130
13:05 22.09.2020
Стратегические бомбардировщики США "навестили" Арктику
0
282
09:20 21.09.2020
В России стартовали военные учения «Кавказ — 2020»
0
420
21:00 19.09.2020
Сверхзвуковые бомбардировщики РФ установили мировой рекорд по дальности полета - ВКС
0
592
12:32 17.09.2020
Российский МиГ-31 над Беринговым морем перехватил два стратегических бомбардировщика США
0
805
23:32 16.09.2020
С-400 в Турции еще не поставлены на боевое дежурство
0
768
22:25 16.09.2020
Глава Китая считает, что Китай обгонит Россию по "проблемности" для США
0
711
16:32 16.09.2020
Российскую бронетехнику эксплуатируют армии более 40 стран
0
609

Возврат к списку