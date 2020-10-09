Путин пригласил в Москву глав МИД Армении и Азербайджана

23:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин пригласил глав МИД Армении и Азербайджана в Москву для переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в четверг.

"После серии телефонных переговоров с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер- министром Республики Армения Николом Пашиняном президент Российской Федерации обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными. Для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве министра иностранных дел России в Москву 9 октября приглашаются министры иностранных дел Азербайджана и Армении", - говорится в сообщении.