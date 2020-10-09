Путин пригласил в Москву глав МИД Армении и Азербайджана
23:55 08.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин пригласил глав МИД Армении и Азербайджана в Москву для переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в четверг.
"После серии телефонных переговоров с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер- министром Республики Армения Николом Пашиняном президент Российской Федерации обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными. Для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве министра иностранных дел России в Москву 9 октября приглашаются министры иностранных дел Азербайджана и Армении", - говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 23:40 08.10.2020
- Британия поможет Украине в пополнении флота ракетными катерами по стандарту НАТО
- 18:40 08.10.2020
- Если союзники по НАТО уйдут из Афганистана, то все вместе - Столтенберг
- 22:15 07.10.2020
- Средства на обеспечение водоснабжения Крыма может получить Минобороны
- 10:32 07.10.2020
- В России прошли успешные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон"
- 09:20 07.10.2020
- Санаторий Минобороны загорелся в Ялте
- 16:32 06.10.2020
- Азербайджанская армия предприняла широкомасштабную атаку на южном направлении фронта - Минобороны Армении
- 09:05 06.10.2020
- В Армении заявили об уничтожении 200 азербайджанских военных
- 14:00 05.10.2020
- Арктическая группировка Северного флота провела учения в море Лаптевых
- 10:00 05.10.2020
- Великобритания могла научиться «блокировать» работу ЗРС C-400 - NI
- 19:50 04.10.2020
- Премьер Армении полагает, что Россия выполнит свои обязательства и, при необходимости, задействует войска
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать