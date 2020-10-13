Навальный должен быть вывезен в Россию и посажен в тюрьму - Жириновский

21:20 Источник: Эхо Москвы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что оппозиционный политик Алексей Навальный должен быть «арестован, вывезен в Россию и посажен в тюрьму». Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы». «Навальный должен быть арестован, вывезен в Россию и посажен в тюрьму. Больше ничего у нас ему не светит. И он не приедет больше никогда больше сюда в Россию, зная, что здесь ему ничего хорошего не светит. Надо возбудить уголовное дело по факту клеветы Навального, который на протяжении последних 10 лет чернил и клеветал на огромное количество граждан нашей страны, и посадить его в тюрьму за это», — сказал политик.

Обсуждая вопрос, стоит ли российским властям возбуждать уголовное дело по поводу отравления оппозиционного политика Навального, Жириновский сказал: «Чтобы возбудить уголовное дело нужно заявление. Пусть Навальный напишет заявление. Если Навальный жертва преступления, то он должен об этом сказать. А то, что он в интервью говорит, тут нужны факты, у него же нет никаких фактов, он просто говорит об этом. Это клевета», — подчеркнул он.

Жириновский не считает, что история с отравлением усилила позиции оппозиционера. «Сильнее он не стал. Алексей Навальный — это трусливый человек. Это человек связан с зарубежными спецслужбами. И прямое доказательство — это то, как его обхаживают сегодня, оплачивают все его счета. У меня самое жесткое решение в отношении Навального — считаю ошибкой его отправку в Германию. Мы в политическом смысле не должны были отдавать нашего гражданина, а оставить его в Омске и лечить. Если он был безнадежен, он бы умер в Омске. Если бы вылечили, то не было бы никаких проблем», — сказал политик.

По мнению Жириновского, жена Навального не имела права вмешиваться в вопрос перевода оппозиционера в германскую клинику. «Она не имеет права вмешиваться. Ее вообще близко допускать до этих дел не надо», — отметил он. «Мы должны беречь нашу страну, у нас столько провокаций против нас, что какой-то Навальный здесь еще будет играть какую-то роль, это недопустимо», — добавил политик.