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Трамп немного сократил отставание от Байдена по популярности среди избирателей - опрос

09:30 31.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский лидер Дональд Трамп за последние несколько недель немного сократил отставание по популярности среди избирателей от кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты социологического опроса, проведенного в период с 27 по 29 октября телеканалом "Фокс ньюс".

Респондентов спросили, кого из политиков они поддержали бы на президентских выборах, если бы волеизъявление состоялось сейчас. 52% ответили, что отдали бы свой голос Байдену. 44% сказали, что поддержали бы Трампа. Порядка 2% сообщили, что проголосовали бы за иного кандидата, а еще 2% признались, что не стали бы поддерживать ни одного политика.

В соответствии с результатами опроса, проведенного "Фокс ньюс" с 3 по 6 октября, проголосовать за Байдена были готовы 53% респондентов, за Трампа - 43%.

В последнем опросе "Фокс ньюс" участвовали примерно 1,3 тысячи человек по всей стране. Вопросы им задавали по телефону.

В США 3 ноября пройдут всеобщие выборы. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

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