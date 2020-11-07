"Роснефть" перевела очередную нефтеперерабатывающую установку на катализатор собственной разработки

17:25

"Рязанская нефтеперерабатывающая компания" перевела очередную установку каталитического риформинга бензинов на катализатор, разработанный дочерней компанией "Роснефти" - "Ангарским заводом катализаторов и органического синтеза" (АЗК). Это уже четвертая установка "Рязанской НПК" по производству компонентов экологичного бензина, на которой произошла успешная замена дорогостоящих импортных катализаторов на более эффективную российскую продукцию.

Катализатор каталитического риформинга производства АЗК обеспечивает наиболее быстрый путь для химической реакции в процессе нефтепереработки. Он является ключевым элементом в процессе производства товарных бензинов класса "Евро-5", а также инновационных бензинов "Роснефти" - АИ-100 и экологичного "Евро-6".

Катализатор имеет высокие характеристики по выходу катализата из углеводородного сырья, а также по стабильности эксплуатации. Технология применения отечественного продукта позволяет "Рязанской НПК" улучшить потребительские свойства моторных топлив. Октановое число получаемого катализа составляет более 95 пунктов по исследовательскому методу.

В рамках стратегии "Роснефть-2022" крупнейшая нефтяная компания страны активно развивает собственный технологический потенциал и планомерно внедряет инновационные разработки во всей цепочке производственной деятельности. Цель программы инновационного развития - импортозамещение технологий производства высококачественных нефтепродуктов. Одной из главных задач является переход нефтеперерабатывающих заводов "Роснефти" на использование катализаторов собственного производства, что позволяет избежать рисков зависимости от зарубежной продукции.

"Рязанская НПК" входит в четверку крупнейших НПЗ России по объемам переработки и выпускаемой продукции. Завод производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов: высокооктановые автомобильные бензины, включая экологичный "Евро 6" и Pulsar 100, дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и др.