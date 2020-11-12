Минкультуры предлагает узаконить бесплатное второе высшее по творческим специальностям

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство культуры РФ предлагает закрепить право на конкурсной основе получить второе высшее образование по специальностям режиссер театра, кино и телевидения, дирижер, композитор, литературный работник, переводчик художественной литературы. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства по итогам первого заседания Координационного совета руководителей образовательных и научных организаций в сфере культуры и искусств.

"Мы разработали и внесли в правительство законопроект, который даст право получать второе высшее образование по ряду специальностей на конкурсной основе бесплатно. Это режиссер театра, кино и телевидения, дирижер, композитор, литературный работник, переводчик художественной литературы", - процитировали в пресс-службе министра культуры РФ Ольгу Любимову.

В ведомстве также сообщили об изменениях в 11 федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования и утверждении нового стандарта - "Мастер по ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов".