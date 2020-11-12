Минкультуры предлагает узаконить бесплатное второе высшее по творческим специальностям
19:20 12.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство культуры РФ предлагает закрепить право на конкурсной основе получить второе высшее образование по специальностям режиссер театра, кино и телевидения, дирижер, композитор, литературный работник, переводчик художественной литературы. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства по итогам первого заседания Координационного совета руководителей образовательных и научных организаций в сфере культуры и искусств.
"Мы разработали и внесли в правительство законопроект, который даст право получать второе высшее образование по ряду специальностей на конкурсной основе бесплатно. Это режиссер театра, кино и телевидения, дирижер, композитор, литературный работник, переводчик художественной литературы", - процитировали в пресс-службе министра культуры РФ Ольгу Любимову.
В ведомстве также сообщили об изменениях в 11 федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования и утверждении нового стандарта - "Мастер по ремонту и обслуживанию музыкальных инструментов".
НОВОСТИ
- 20:40 12.11.2020
- Беглов подписал постановление об освобождении от должности главы Горизбиркома Петербурга
- 20:00 12.11.2020
- Власти Дании передумали уничтожать норок
- 18:40 12.11.2020
- Более 250 человек эвакуированы из горящего здания ТРЦ "М5 Молл" в Рязани - источник
- 18:20 12.11.2020
- Лекух: Москва может себе позволить выйти на рынок займов
- 18:18 12.11.2020
- Новикомбанк за 9 месяцев получил прибыль 10,5 млрд руб.
- 18:00 12.11.2020
- Верховный суд освободил из-под домашнего ареста Майкла Калви и всех фигурантов его дела
- 17:32 12.11.2020
- Дефицит лекарств в некоторых регионах признали в Кремле
- 17:12 12.11.2020
- Экс-губернатор Белых просит заменить оставшийся тюремный срок на более мягкое наказание
- 17:00 12.11.2020
- При крушении вертолета на Синае погибли пять военнослужащих США, француз и чех - портал
- 16:32 12.11.2020
- Путин подписал указ о мерах по поддержанию мира в Нагорном Карабахе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать