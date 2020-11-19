Роскомнадзор сможет замедлять трафик ресурсов, допускающих дискриминацию российских СМИ
13:32 19.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Законопроект об ограничении доступа к интернет-платформам, допускающим цензуру в отношении российских СМИ, дает Роскомнадзору право замедлять трафик таких ресурсов. Об этом в четверг ТАСС сообщил один из авторов документа, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
"Ограничение доступа, под которое попадает и замедление трафика, предусмотрено в качестве крайнего аргумента против вопиющей дискриминации российских СМИ на зарубежных платформах. Сам я всегда был сторонником мягкой силы и противником блокировок, но в запасе у государства всегда должен быть жесткий вариант для особо злостных нарушителей закона. Реализовывать эту норму будет, естественно, Роскомнадзор", - сказал Горелкин.
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