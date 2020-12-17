Путин рассказал о плохом и хорошем в 2020 году
12:15 17.12.2020 Источник: НГ-Online
"Погода бывает плохая или хорошая? Погода и есть погода. Есть плюсы и минусы. Проблема, которая всех беспокоит, - это пандемия коронавирусной инфекции. Она беспокоит не только нас, но и весь мир. Это локдауны, сокращение производства, перевозок, рабочих мест, падение доходов. Но море проблем расплескалось во всем мире, и мы достойно с этим справились, может быть, даже лучше некоторых стран, которые гордятся своей социальной системой и медициной. У нас падение ВВП 3,6%. Это меньше, чем во всех ведущих странах ЕС и США. В некоторых странах падение до 9%. Промышленное производство подсело на 3%, главным образом за счет нефти, повлияла на показатели сделка ОПЕК+. Позитив - рост в обрабатывающей промышленности за год. Производство сельского хозяйства +1,8%. Может быть увеличение до 2%. Банковский сектор в весьма удовлетворительном состоянии. Реальная зарплата - и прошу не сердиться, если это не соответствует ощущениям - подрастет, надеюсь, к концу года на 1,5%. Падение реальных доходов, к сожалению, будет до 3%. Немного подросла безработица по сравнению с началом года. Сейчас 6,3%, надеюсь, что в следующем году выйдем на прежние показатели. Госдолг и так был минимальный, но снизился еще на 10 млрд. Подросли международные резервы". 70% бюджета формируются не за счет нефтегазовых доходов, то есть мы начинаем слезать с нефтегазовой иглы, и нас уже не нужно представлять бензоколонкой.
Главное, за что я хочу поблагодарить граждан страны, - это единение народа перед лицом угрозы. Мы подтвердили свою национальную идентичность".
Подробнее...
НОВОСТИ
- 13:25 17.12.2020
- "Пациент берлинской клиники" пользуется поддержкой спецслужб США - Путин
- 13:20 17.12.2020
- Путин ответил на вопрос Шнурова о русских хакерах, которые "не помогли избраться Трампу"
- 13:15 17.12.2020
- Путин счел неожиданным вопрос из Магнитогорска о выбросах в атмосферу
- 13:04 17.12.2020
- К 2023 году 50% новых карт Сбербанка будут цифровыми
- 13:00 17.12.2020
- Необходима острая реакция на необъективный рост цен - Путин
- 12:55 17.12.2020
- Владимир Путин заявил, что не хотел бы распространять слухи о происхождении коронавируса
- 12:50 17.12.2020
- Президент обещал разобраться с поступлением средств на лекарства в регионы
- 12:45 17.12.2020
- Путин признался, что еще не делал прививку от коронавируса, но обещал сделать, как только это станет возможным
- 12:36 17.12.2020
- Сбер начинает грандиозную новогоднюю распродажу
- 12:35 17.12.2020
- Путин считает, что полномочия Думы по формированию правительства повышают ее ответственность
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать