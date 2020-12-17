Путин рассказал о плохом и хорошем в 2020 году

12:15 Источник: НГ-Online

Во время своей ежегодной большой пресс-конференции, сегодня, 17 декабря 2020 года, президент Россииответил на вопрос из Магадана "Было ли что-то хорошее в этом году":"Погода бывает плохая или хорошая? Погода и есть погода. Есть плюсы и минусы. Проблема, которая всех беспокоит, - это пандемия коронавирусной инфекции. Она беспокоит не только нас, но и весь мир. Это локдауны, сокращение производства, перевозок, рабочих мест, падение доходов. Но море проблем расплескалось во всем мире, и мы достойно с этим справились, может быть, даже лучше некоторых стран, которые гордятся своей социальной системой и медициной. У нас падение ВВП 3,6%. Это меньше, чем во всех ведущих странах ЕС и США. В некоторых странах падение до 9%. Промышленное производство подсело на 3%, главным образом за счет нефти, повлияла на показатели сделка ОПЕК+. Позитив - рост в обрабатывающей промышленности за год. Производство сельского хозяйства +1,8%. Может быть увеличение до 2%. Банковский сектор в весьма удовлетворительном состоянии. Реальная зарплата - и прошу не сердиться, если это не соответствует ощущениям - подрастет, надеюсь, к концу года на 1,5%. Падение реальных доходов, к сожалению, будет до 3%. Немного подросла безработица по сравнению с началом года. Сейчас 6,3%, надеюсь, что в следующем году выйдем на прежние показатели. Госдолг и так был минимальный, но снизился еще на 10 млрд. Подросли международные резервы". 70% бюджета формируются не за счет нефтегазовых доходов, то есть мы начинаем слезать с нефтегазовой иглы, и нас уже не нужно представлять бензоколонкой.Главное, за что я хочу поблагодарить граждан страны, - это единение народа перед лицом угрозы. Мы подтвердили свою национальную идентичность".