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Археологи обнаружили в Индонезии древнейшее наскальное изображение, ему более 45,5 тыс. лет

12:32 14.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международная команда археологов обнаружила на индонезийском острове Сулавеси (в центральной части страны) древнейший из известных наскальных рисунков. Согласно статье ученых, опубликованной в журнале "Сайнс Эдвансез", изображение кабана в натуральную величину было сделано в одной из пещер острова более 45,5 тыс. лет назад.

Рисунок дикой свиньи размером 136 на 54 см выполнен темно-красным пигментом охры. Его возраст был установлен радиоизотопным методом.

До этого открытия старейшим из известных в мире считалось изображение, также обнаруженное на Сулавеси. На нем запечатлены фигуры полулюдей-полуживотных в процессе охоты, по данным исследователей, ему 43,9 тыс. лет.

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