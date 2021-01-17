В России коэффициент распространения коронавируса поднялся до 1,06
11:50 17.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как и в субботу, ни в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших показатель не оказался ниже единицы. В Воронежской и Иркутской областях он держится на отметке 1, в Ростовской он поднялся до 1,01.
В Красноярском крае коэффициент составил 1,02, в Свердловской он вырос до 1,04, в Нижегородской - до 1,05, в Архангельской области и Санкт-Петербурге - до 1,08.
Выше всего показатель в Москве, где он достиг 1,11, и Подмосковье, где он поднялся до 1,12 - максимума с начала декабря.
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