В России коэффициент распространения коронавируса поднялся до 1,06

11:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Коэффициент распространения коронавируса в России в воскресенье поднялся до 1,06. Это стало максимумом с 21 декабря ушедшего года, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.



Как и в субботу, ни в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших показатель не оказался ниже единицы. В Воронежской и Иркутской областях он держится на отметке 1, в Ростовской он поднялся до 1,01.



В Красноярском крае коэффициент составил 1,02, в Свердловской он вырос до 1,04, в Нижегородской - до 1,05, в Архангельской области и Санкт-Петербурге - до 1,08.



Выше всего показатель в Москве, где он достиг 1,11, и Подмосковье, где он поднялся до 1,12 - максимума с начала декабря.



