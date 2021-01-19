Полицейского из Самары проверят на причастность к утечке информации о перелетах для расследования о Навальном
12:00 19.01.2021 Источник: РБК
Полицейского из Самары проверят на причастность к утечке информации из базы данных «Розыск магистраль». Следствие, в частности, изучает запросы по фамилиям людей, упомянутых в расследовании отравления Навального.
29 декабря в следственном управлении СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК) сотрудником отдела полиции № 6 по Самарскому району Самары Кириллом Чупровым. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с ходом расследования, информацию подтвердил источник в ГУ МВД по Самарской области.
По версии следствия, Чупров предоставил информацию из базы данных «Розыск магистраль» постороннему лицу, рассказал источник.
Старшего лейтенанта полиции проверят на то, что информация, которой он поделился с посторонним, могла касаться авиаперелетов людей, названных в журналистском расследовании об отравлении Навального сотрудниками ФСБ, рассказал источник, знакомый с ходом следствия. «Их фамилии позднее появились в материалах об отравлении Алексея Навального», — сообщил источник.
По словам собеседника РБК, в отношении еще одного сотрудника отдела полиции № 6, начальника дежурной части, проводится служебная проверка.
НОВОСТИ
- 13:20 19.01.2021
- Китай ведет строительство поселка на отторгнутой у Индии территории - СМИ
- 13:05 19.01.2021
- В России сократят срок строительства АПЛ
- 13:00 19.01.2021
- Международные организации должны дать оценку соблюдению свободы слова в США - Володин
- 12:32 19.01.2021
- В чикагском аэропорту задержали мужчину, который жил там 3 месяца
- 12:20 19.01.2021
- Более миллиона россиян лечатся от COVID-19 на данный момент - Мурашко
- 12:05 19.01.2021
- Миронов назвал Навального предателем, противопоставив его Сахарову и Солженицыну
- 11:32 19.01.2021
- В России выявили 21 734 заразившихся коронавирусом за сутки
- 11:20 19.01.2021
- Байден начнет реформирование миграционной сферы 20 января - WP
- 11:05 19.01.2021
- Гидрометцентр предупреждает об аномальном потеплении в европейской части России
- 11:00 19.01.2021
- Иракские силы безопасности под Багдадом подверглись авиаударам - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать