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Полицейского из Самары проверят на причастность к утечке информации о перелетах для расследования о Навальном

12:00 19.01.2021 Источник: РБК

Полицейского из Самары проверят на причастность к утечке информации из базы данных «Розыск магистраль». Следствие, в частности, изучает запросы по фамилиям людей, упомянутых в расследовании отравления Навального.

29 декабря в следственном управлении СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК) сотрудником отдела полиции № 6 по Самарскому району Самары Кириллом Чупровым. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с ходом расследования, информацию подтвердил источник в ГУ МВД по Самарской области.

По версии следствия, Чупров предоставил информацию из базы данных «Розыск магистраль» постороннему лицу, рассказал источник.

Старшего лейтенанта полиции проверят на то, что информация, которой он поделился с посторонним, могла касаться авиаперелетов людей, названных в журналистском расследовании об отравлении Навального сотрудниками ФСБ, рассказал источник, знакомый с ходом следствия. «Их фамилии позднее появились в материалах об отравлении Алексея Навального», — сообщил источник.

По словам собеседника РБК, в отношении еще одного сотрудника отдела полиции № 6, начальника дежурной части, проводится служебная проверка.

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