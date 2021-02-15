Роскомнадзор оштрафовал «Радио свобода» почти на 20 млн рублей

22:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Роскомнадзор оштрафовал «Радио свобода» на 19,3 млн рублей. Такое решение надзорный орган принял в связи с отсутствием маркировки СМИ-иноагентов.

«За неисполнение требований закона составлено 195 протоколов в отношении ООО «Радио свободная Европа/ Радио Свобода» и его гендиректора. Мировой суд рассмотрел 71 дело, по всем вынесены решения о назначении наказания в виде штрафа», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По закону, материалы зарубежных СМИ-иноагентов должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Норма призвана информировать, что материалы этих СМИ преследуют интересы других государств, передаёт ТАСС. Говорит Москва