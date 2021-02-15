0
0
0
НОВОСТИ

Роскомнадзор оштрафовал «Радио свобода» почти на 20 млн рублей

22:40 15.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Роскомнадзор оштрафовал «Радио свобода» на 19,3 млн рублей. Такое решение надзорный орган принял в связи с отсутствием маркировки СМИ-иноагентов.

«За неисполнение требований закона составлено 195 протоколов в отношении ООО «Радио свободная Европа/ Радио Свобода» и его гендиректора. Мировой суд рассмотрел 71 дело, по всем вынесены решения о назначении наказания в виде штрафа», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По закону, материалы зарубежных СМИ-иноагентов должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Норма призвана информировать, что материалы этих СМИ преследуют интересы других государств, передаёт ТАСС.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 15.02.2021
В США 62% респондентов заявили, что нужна еще одна крупная партия - опрос
0
149
21:20 15.02.2021
Производство водки в РФ в январе упало на 12%, коньяка - на 25,6%
0
189
20:40 15.02.2021
Блинкен призвал Турцию избавиться от российских С-400
0
232
20:00 15.02.2021
Путин поручил проработать снижение ставки по ипотеке для семей с детьми
0
244
19:20 15.02.2021
НАТО намерена расширить финансирование военной деятельности у границ РФ - генсек
0
312
18:40 15.02.2021
Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили реализацию договоренностей ОПЕК+
0
321
18:38 15.02.2021
Приложение СберБанк Онлайн за 10 лет добилось доминирования на российском рынке
0
304
18:29 15.02.2021
"Сыктывкар Тиссью Груп" усиливает присутствие на рынке бумажной санитарно-гигиенической продукции
0
310
18:00 15.02.2021
Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке
0
414
17:32 15.02.2021
Индийская полиция обвиняет в призывам к беспорядкам двух сторонников Греты Тунберг
0
380

Возврат к списку