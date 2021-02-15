Роскомнадзор оштрафовал «Радио свобода» почти на 20 млн рублей
22:40 15.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Роскомнадзор оштрафовал «Радио свобода» на 19,3 млн рублей. Такое решение надзорный орган принял в связи с отсутствием маркировки СМИ-иноагентов.
«За неисполнение требований закона составлено 195 протоколов в отношении ООО «Радио свободная Европа/ Радио Свобода» и его гендиректора. Мировой суд рассмотрел 71 дело, по всем вынесены решения о назначении наказания в виде штрафа», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По закону, материалы зарубежных СМИ-иноагентов должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой. Норма призвана информировать, что материалы этих СМИ преследуют интересы других государств, передаёт ТАСС. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 22:00 15.02.2021
- В США 62% респондентов заявили, что нужна еще одна крупная партия - опрос
- 21:20 15.02.2021
- Производство водки в РФ в январе упало на 12%, коньяка - на 25,6%
- 20:40 15.02.2021
- Блинкен призвал Турцию избавиться от российских С-400
- 20:00 15.02.2021
- Путин поручил проработать снижение ставки по ипотеке для семей с детьми
- 19:20 15.02.2021
- НАТО намерена расширить финансирование военной деятельности у границ РФ - генсек
- 18:40 15.02.2021
- Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили реализацию договоренностей ОПЕК+
- 18:38 15.02.2021
- Приложение СберБанк Онлайн за 10 лет добилось доминирования на российском рынке
- 18:29 15.02.2021
- "Сыктывкар Тиссью Груп" усиливает присутствие на рынке бумажной санитарно-гигиенической продукции
- 18:00 15.02.2021
- Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке
- 17:32 15.02.2021
- Индийская полиция обвиняет в призывам к беспорядкам двух сторонников Греты Тунберг
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать