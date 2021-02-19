Иркутский госуниверситет примет участие в проекте En+ Group и ВЭБ по развитию Байкальска

15:57

Иркутский государственный университет планирует принять участие в проекте Международного центра водных ресурсов (МВЦ), которым занимается компания En+ Group – вертикально интегрированный производитель алюминия и возобновляемой электроэнергии. Проект реализуется во взаимодействии с ВЭБ.РФ в рамках комплексного развития Байкальска.

Целью проекта является создание современной инфраструктуры, которая будет способствовать развитию Байкальска и региона в целом. Важным аспектом проекта является его комплексный подход к развитию территории: синергетический эффект достигается благодаря соединению сфер производства, туризма, науки и образования. Проект в Байкальске – один из примеров комплексного подхода En+ Group к развитию территорий своего присутствия, который был взят на вооружение по инициативе основателя компании Олега Дерипаски. Такие проекты нацелены на улучшение качества жизни – благоустройство городских пространств, защиту окружающей среды, поддержку науки и образования и т.д.

Научно-образовательная часть проекта станет основой взаимодействия ИГУ и En+ Group, являющейся инициатором создания МВЦ. ИГУ – один из ведущих российских университетов в вопросах изучения Байкала. В университете работают международно-признанные специалисты, которые активно исследуют экосистему озера, осуществляют мониторинг его состояния, при университете действует кафедра водных ресурсов ЮНЕСКО.

Байкал имеет статус объекта природного наследия под охраной ЮНЕСКО как крупнейший в мире резервуар пресной воды, населенный уникальной эндемичной фауной. Развитие научно-образовательной и просветительской деятельности на берегах озера будет способствовать сохранению его уникальной экосистемы.

В этом направлении цели научно-образовательной организации и энергетической компании близки. En+ Group уже несколько лет занимается проведением экспедиции экологического мониторинга совместно с учеными из МГУ им. М. В. Ломоносова и Института проблем экологии и эволюции РАН. Кроме того, компания работает над проектом оценки экологических и социальных проблем Байкальской природной территории совместно с WWF. Создание Международного центра водных ресурсов станет стимулом для дальнейшей реализации научного потенциала всего региона. Центр может также стать площадкой для международного диалога по тематикам глобальной климатической повестки, вопросам сохранения пресноводных экосистем и качества питьевой воды.

В настоящее время в ИГУ на базе НИИ биологии реализуется рекордный проект долгосрочного экологического мониторинга Байкала: более 75 лет каждые 2 недели станция мониторинга «Точка №1» в районе поселка Большие Коты собирает сведения об основных характеристиках байкальской воды.

«Центр водных ресурсов в Байкальске может стать вторым опорным пунктом для расширения мониторинга состояния озера Байкал. Ключевая точка нашей мониторинговой программы расположена в районе Байкальской биологической станции ИГУ в поселке Большие Коты. В этом месте нет значительной антропогенной нагрузки, гостиничного строительства, нет даже дороги, поэтому воздействие на озеро невелико, – рассказал проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ Константин Григоричев. – Мы можем использовать данный район как референтную точку для сравнения с ситуацией в Байкальске. Такой подход не только расширит возможности мониторинга, но и создаст инструмент непрерывного научного контроля за состоянием экосистемы в районе Байкальска в связи с рекультивацией площадки БЦБК и дальнейшего развития города как крупного рекреационного центра».

«Совместный подход бизнеса и академического сообщества к решению задач развития Байкальска означает наилучшие перспективы для проекта и для людей, живущих рядом с Байкалом, поскольку на раннем этапе еще на стадии рекультивации БЦБК будут привлечены ученые, а значит обеспечен и взвешенный подход, гарантирующий как развитие науки, системы образования в регионе так и улучшение экономического состояния прибайкальского города», – отметил директор по устойчивому развитию En+ Group Антон Бутманов.