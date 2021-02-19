0
0
386
НОВОСТИ

Пятерым экоактивистам из Шиеса вменили самовольный захват лесных участков - СМИ

16:12 19.02.2021 Источник: Эхо Москвы

Пятерым экоактивистам, задержанным в Архангельской области, вменили самовольный захват лесных участков. Речь идет об одном из постов защитников Шиеса – накануне пост сожгли. Ранее, в начале февраля, силовики снесли основной палаточный лагерь.

Пятерых активистов, остававшихся на железнодорожной станции Шиес, обвинили по статье о самовольном занятии лесных участков. Как сообщается, их допрашивали о незаконной вырубке леса под пост, куда защитники Шиеса переехали после зачистки другого лагеря. По словам экоактивистки Оксаны Коптевой, все три постройки на этом посту возведены с учетом требования лесного кодекса. Решения суда о том, что они незаконны, нет. Всех пятерых активистов уже отпустили. Задержали их накануне. Как сообщалось в группе «Вести с Шиеса», полицейские вломились

без ордера, не представившись, не зачитав прав, не предоставив каких-либо документов, отобрали телефон телефон насильно затолкали людей в машину. Перед этим активисты дозвонились до своей коллеги Анны Шекаловой, ей удалось добраться до Шиеса, несмотря на то, что дороги были перекрыты. Там ее задержали. Позже Шекалову доставили в отделение интенсивной терапии из-за скачка давления. Активисты также сообщают, что силовики сожгли все так называемые «народные посты» — на их месте осталось пепелище.

Напомним, что основной лагерь защитников Шиеса снесли, обосновав это тем, что он мешал рекультивации мусорного полигона, за которым и следили экоактивисты.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 19.02.2021
Байден не планирует приглашать Россию присоединиться к формату G7 - СМИ
0
164
22:00 19.02.2021
В Крыму рассчитывают, что обильный снегопад позволит наполнить водохранилища
0
176
21:10 19.02.2021
Премьер Словакии настаивает на покупке "Спутника V"
0
218
21:00 19.02.2021
Маркон: Архитектура общей безопасности должна включать в том числе диалог с Россией
0
207
20:50 19.02.2021
Лавров: Европа тоже хочет быть хозяином в доме, но ей указывают на ее место
0
230
20:40 19.02.2021
Важно выработать общую трансатлантическую повестку по отношению к России - Меркель
0
242
20:30 19.02.2021
Германия готова сохранить свое военное присутствие в Афганистане
0
224
20:20 19.02.2021
Меркель: В последние годы "не удалось продвинуться вперед в деле сохранения территориальной целостности Украины"
0
262
20:05 19.02.2021
Байден: Россия "пытается ослабить европейский проект и НАТО"
0
259
20:00 19.02.2021
Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина РФ по подозрению в госизмене
0
254

Возврат к списку