Пятерым экоактивистам из Шиеса вменили самовольный захват лесных участков - СМИ

16:12 Источник: Эхо Москвы

Пятерым экоактивистам, задержанным в Архангельской области, вменили самовольный захват лесных участков. Речь идет об одном из постов защитников Шиеса – накануне пост сожгли. Ранее, в начале февраля, силовики снесли основной палаточный лагерь.

Пятерых активистов, остававшихся на железнодорожной станции Шиес, обвинили по статье о самовольном занятии лесных участков. Как сообщается, их допрашивали о незаконной вырубке леса под пост, куда защитники Шиеса переехали после зачистки другого лагеря. По словам экоактивистки Оксаны Коптевой, все три постройки на этом посту возведены с учетом требования лесного кодекса. Решения суда о том, что они незаконны, нет. Всех пятерых активистов уже отпустили. Задержали их накануне. Как сообщалось в группе «Вести с Шиеса», полицейские вломились

без ордера, не представившись, не зачитав прав, не предоставив каких-либо документов, отобрали телефон телефон насильно затолкали людей в машину. Перед этим активисты дозвонились до своей коллеги Анны Шекаловой, ей удалось добраться до Шиеса, несмотря на то, что дороги были перекрыты. Там ее задержали. Позже Шекалову доставили в отделение интенсивной терапии из-за скачка давления. Активисты также сообщают, что силовики сожгли все так называемые «народные посты» — на их месте осталось пепелище.

Напомним, что основной лагерь защитников Шиеса снесли, обосновав это тем, что он мешал рекультивации мусорного полигона, за которым и следили экоактивисты. Эхо Москвы