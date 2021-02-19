Пятерым экоактивистам из Шиеса вменили самовольный захват лесных участков - СМИ
16:12 19.02.2021 Источник: Эхо Москвы
Пятерым экоактивистам, задержанным в Архангельской области, вменили самовольный захват лесных участков. Речь идет об одном из постов защитников Шиеса – накануне пост сожгли. Ранее, в начале февраля, силовики снесли основной палаточный лагерь.
Пятерых активистов, остававшихся на железнодорожной станции Шиес, обвинили по статье о самовольном занятии лесных участков. Как сообщается, их допрашивали о незаконной вырубке леса под пост, куда защитники Шиеса переехали после зачистки другого лагеря. По словам экоактивистки Оксаны Коптевой, все три постройки на этом посту возведены с учетом требования лесного кодекса. Решения суда о том, что они незаконны, нет. Всех пятерых активистов уже отпустили. Задержали их накануне. Как сообщалось в группе «Вести с Шиеса», полицейские вломились
без ордера, не представившись, не зачитав прав, не предоставив каких-либо документов, отобрали телефон телефон насильно затолкали людей в машину. Перед этим активисты дозвонились до своей коллеги Анны Шекаловой, ей удалось добраться до Шиеса, несмотря на то, что дороги были перекрыты. Там ее задержали. Позже Шекалову доставили в отделение интенсивной терапии из-за скачка давления. Активисты также сообщают, что силовики сожгли все так называемые «народные посты» — на их месте осталось пепелище.
Напомним, что основной лагерь защитников Шиеса снесли, обосновав это тем, что он мешал рекультивации мусорного полигона, за которым и следили экоактивисты. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 22:00 19.02.2021
- Байден не планирует приглашать Россию присоединиться к формату G7 - СМИ
- 22:00 19.02.2021
- В Крыму рассчитывают, что обильный снегопад позволит наполнить водохранилища
- 21:10 19.02.2021
- Премьер Словакии настаивает на покупке "Спутника V"
- 21:00 19.02.2021
- Маркон: Архитектура общей безопасности должна включать в том числе диалог с Россией
- 20:50 19.02.2021
- Лавров: Европа тоже хочет быть хозяином в доме, но ей указывают на ее место
- 20:40 19.02.2021
- Важно выработать общую трансатлантическую повестку по отношению к России - Меркель
- 20:30 19.02.2021
- Германия готова сохранить свое военное присутствие в Афганистане
- 20:20 19.02.2021
- Меркель: В последние годы "не удалось продвинуться вперед в деле сохранения территориальной целостности Украины"
- 20:05 19.02.2021
- Байден: Россия "пытается ослабить европейский проект и НАТО"
- 20:00 19.02.2021
- Лефортовский суд Москвы арестовал гражданина РФ по подозрению в госизмене
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать