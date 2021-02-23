После ареста Мелии, премьер Грузии призвал все оппозиционные силы к диалогу
20:10 23.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Сегодня, когда исполнен закон (арестован Мелия - прим. ТАСС) и государство оказалось на высоте, я хочу призвать все политические силы, которым дорога наша страна, открыть настоящий диалог. Давайте говорить не о том, что нас разделяет, а о том, что нас объединяет", - цитирует пресс- служба премьера.
Глава правительства также отметил, что готов к диалогу с оппозицией "в любое время и любом формате". Гарибашвили призвал "вместе заботиться об укреплении государственности и независимости, демократической системы, решении экономических и социальных проблем, интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО".
Одновременно с выступлением Гарибашвили президент Грузии Саломе Зурабишвили и глава МИД Давид Залкалиани провели переговоры с представителями аккредитованного в республике дипломатического корпуса на тему ареста Мелии. На данный момент в резиденции посла ЕС в Тбилиси Карла Харцеля проходит встреча с представителями оппозиции. В переговорах участвует и посол США в Грузии Келли Дегнан. Дипломаты говорят о необходимости деэскалации ситуации.
Сотрудники МВД Грузии во вторник утром арестовали Мелию, находившегося в офисе партии в Тбилиси с 16 февраля. Операция прошла после решения Тбилисского городского суда, который 17 февраля постановил вернуть политика под арест за неуплату залога в размере 40 тыс. лари (более 12 тыс. долларов) по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года. Оппозиция расценила произошедшее как политическое преследование, установление диктатуры и провела митинг у здания парламента. Арест оппозиционера осудило посольство США в Грузии.
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