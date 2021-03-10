Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении экс-губернатора Меня, сообщил его адвокат

07:40 Источник: Интерфакс

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в растрате 700 млн рублей в отношении бывшего губернатора Ивановской области, аудитору Счетной палаты Михаила Меня.

"Да, действительно, генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении моего подзащитного Михаила Меня", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Мурад Мусаев в среду.

Как ожидается, в ближайшее время материалы уголовного дела будут направлены в один из московских судов для рассмотрения по существу.