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НОВОСТИ

Путин проведет большое совещание по развитию Крыма на следующей неделе

14:47 14.03.2021 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе проведет большое совещание по социально-экономическому развитию Крыма, сообщает телеканал "Россия 1".

"День воссоединения с Крымом и Севастополем Путин всегда отмечает особыми мероприятиями. Известно, что пройдет большое совещание по социально-экономическому развитию полуострова. Явно будут и другие события", - рассказывает программа "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

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