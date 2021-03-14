Путин проведет большое совещание по развитию Крыма на следующей неделе

14:47 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе проведет большое совещание по социально-экономическому развитию Крыма, сообщает телеканал "Россия 1".

"День воссоединения с Крымом и Севастополем Путин всегда отмечает особыми мероприятиями. Известно, что пройдет большое совещание по социально-экономическому развитию полуострова. Явно будут и другие события", - рассказывает программа "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".