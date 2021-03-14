Путин проведет большое совещание по развитию Крыма на следующей неделе
14:47 14.03.2021 Источник: Интерфакс
Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе проведет большое совещание по социально-экономическому развитию Крыма, сообщает телеканал "Россия 1".
"День воссоединения с Крымом и Севастополем Путин всегда отмечает особыми мероприятиями. Известно, что пройдет большое совещание по социально-экономическому развитию полуострова. Явно будут и другие события", - рассказывает программа "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
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