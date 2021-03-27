Путин назначил врио губернатора Пензенской области сенатора Олега Мельниченко
08:30 27.03.2021 Источник: Эхо Москвы
Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области сенатора Олега Мельниченко. Член совета Федерации выразил готовность вступить в должность. Об этом Олег Мельниченко сообщил в разговоре с президентом.
Путин пожелал Мельниченко успехов и напомнил, что тому следует заручиться доверием избирателей и жителей области, чтобы стать полноценным руководителем.
23 марта президент отправил в отставку главу Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия. Ранее суд арестовал его на два месяца по делу о крупной взятке. Эхо Москвы
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