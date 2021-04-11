Полет вертолета-дрона над поверхностью Марса отложен из-за возможных неполадок - NASA
09:20 11.04.2021 Источник: Интерфакс
Первый полет вертолета-дрона Ingenuity ("Изобретательность"), прибывшего на Марс вместе с марсоходом Perseverance ("Настойчивость"), который должен был состояться в воскресенье, теперь планируется совершить на Красной планете не ранее 14 апреля, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
По имеющимся данным, в пятницу возникли проблемы в ходе тестового запуска ротора вертолета. Испытание на скорость вращения несущего винта окончилось раньше, чем ожидалось, из-за полученного сигнала о возможных технических проблемах.
"Команда управления вертолетом изучает телеметрию с тем, чтобы понять, какие возникли проблемы", - сообщило агентство.
"Мы планируем попытку управляемого полета вертолета Ingenuity не ранее, чем в среду, 14 апреля", - говорится в сообщении NASA.
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