Полет вертолета-дрона над поверхностью Марса отложен из-за возможных неполадок - NASA

09:20 Источник: Интерфакс

Первый полет вертолета-дрона Ingenuity ("Изобретательность"), прибывшего на Марс вместе с марсоходом Perseverance ("Настойчивость"), который должен был состояться в воскресенье, теперь планируется совершить на Красной планете не ранее 14 апреля, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По имеющимся данным, в пятницу возникли проблемы в ходе тестового запуска ротора вертолета. Испытание на скорость вращения несущего винта окончилось раньше, чем ожидалось, из-за полученного сигнала о возможных технических проблемах.

"Команда управления вертолетом изучает телеметрию с тем, чтобы понять, какие возникли проблемы", - сообщило агентство.

"Мы планируем попытку управляемого полета вертолета Ingenuity не ранее, чем в среду, 14 апреля", - говорится в сообщении NASA.