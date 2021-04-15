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Подключение домовладений к газу предложили сделать бесплатным для жителей

17:12 15.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Партия "Единая Россия" направит президенту РФ Владимиру Путину предложение о том, чтобы подключение домовладений к газовым сетям выполнялось за счет государства. Об этом сообщили врио заместителя секретаря генерального совета партии Дмитрий Кобылкин в четверг во время рабочей поездки в Тверскую область.

"Мы обратимся к главе государства, чтобы этот вопрос решить. Подключение должно быть максимально разгруженным для человека, его нужно делать за счет средств государства", - приводит пресс-служба партии слова Кобылкина в официальном телеграм-канале "Единой России".

В пресс-службе отметили, что сейчас стоимость подключения домовладений к газовым сетям достигает нескольких сотен тысяч рублей, что не по карману людям.

Ранее "Единая Россия" предложила механизм бесплатного подключения граждан к газораспределительным сетям с возложением затрат на эти цели на "Газпром" и выступила с инициативой законодательно закрепить создание единого регионального оператора газификации. Он будет помогать людям в оформлении документов по принципу "одного окна", что сократит срок подключения к газовым сетям вдвое.

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