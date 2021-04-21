У российской космонавтики есть колоссальные финансовые ограничения - Рогозин

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская космонавтика не имеет тех средств, которые были во времена СССР, сейчас есть колоссальные финансовые ограничения. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в среду в рамках общего собрания членов РАН.

"Большая разница между тем, чем располагала советская космонавтика и тем, чем располагает российская. У нас есть колоссальные финансовые ограничения", - сказал Рогозин.

По словам главы госкорпорации, из-за этого приходится жестким образом расставлять приоритеты.