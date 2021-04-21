У российской космонавтики есть колоссальные финансовые ограничения - Рогозин
11:05 21.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская космонавтика не имеет тех средств, которые были во времена СССР, сейчас есть колоссальные финансовые ограничения. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в среду в рамках общего собрания членов РАН.
"Большая разница между тем, чем располагала советская космонавтика и тем, чем располагает российская. У нас есть колоссальные финансовые ограничения", - сказал Рогозин.
По словам главы госкорпорации, из-за этого приходится жестким образом расставлять приоритеты.
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