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НОВОСТИ

У российской космонавтики есть колоссальные финансовые ограничения - Рогозин

11:05 21.04.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская космонавтика не имеет тех средств, которые были во времена СССР, сейчас есть колоссальные финансовые ограничения. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в среду в рамках общего собрания членов РАН.

"Большая разница между тем, чем располагала советская космонавтика и тем, чем располагает российская. У нас есть колоссальные финансовые ограничения", - сказал Рогозин.

По словам главы госкорпорации, из-за этого приходится жестким образом расставлять приоритеты.

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