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Депутат Петр Толстой: Нулевая ипотека для многодетных – реальная задача

18:02 28.04.2021

Нулевая ипотека для семей с тремя и более детьми может быть реальной и перспективной мерой поддержки многодетных семей России, заявил депутат Госдумы Петр Толстой. По его словам, сейчас ипотечное кредитование приносит прибыль финансовым организациям, которые затем отчитываются об успехах: «У нас, к сожалению, очень мало многодетных семей. Это, как говорят наши финансисты, абсолютно счетная позиция. Поэтому, в их случае можно обойтись без этих процентов». 

По словам Толстого, государство может самостоятельно устанавливать правила для банков в своих интересах. «В принципе, надо двигаться к тому, чтобы с рождением третьего ребенка процент по ипотеке обнулялся. Это возможно сделать», – подчеркнул депутат, в начале месяца возглавивший рабочую группу, которой необходимо разработать меры поддержки многодетных семей.

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