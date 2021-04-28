Депутат Петр Толстой: Нулевая ипотека для многодетных – реальная задача

18:02

Нулевая ипотека для семей с тремя и более детьми может быть реальной и перспективной мерой поддержки многодетных семей России, заявил депутат Госдумы Петр Толстой. По его словам, сейчас ипотечное кредитование приносит прибыль финансовым организациям, которые затем отчитываются об успехах: «У нас, к сожалению, очень мало многодетных семей. Это, как говорят наши финансисты, абсолютно счетная позиция. Поэтому, в их случае можно обойтись без этих процентов».

По словам Толстого, государство может самостоятельно устанавливать правила для банков в своих интересах. «В принципе, надо двигаться к тому, чтобы с рождением третьего ребенка процент по ипотеке обнулялся. Это возможно сделать», – подчеркнул депутат, в начале месяца возглавивший рабочую группу, которой необходимо разработать меры поддержки многодетных семей.