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Путин: Мы до сих пор поставляем ядерное топливо США. И ничего. С удовольствием

18:45 13.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты действуют очень прагматично в отношениях с другими государствами, например, до сих пор закупают у России ядерное топливо. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками «Деловой России», призвав и самим применять прагматичный подход.

«Мы должны принимать исключительно прагматичные решения. Штаты, несмотря ни на что, действуют очень прагматично. Они себя не забывают. Мы до сих пор поставляем ядерное топливо США. И ничего. С удовольствием», — описал он позицию Вашингтона.

Штаты поступают так, потому что это выгодно, заметил Путин. «И правильно, и молодцы, — добавил он. — И у них рост экономики значимый, достаточно приличный. Не 4,3% (как у России — прим. ТАСС), но все-таки очень прилично. А основные экономики Европы свалились в рецессию фактически. Вот результат. И мы должны так же действовать — очень прагматично на каждом шагу».

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