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НОВОСТИ

Число зараженных COVID-19 в мире превысила 155 млн человек - Университет Дж. Хопкинса

10:00 06.05.2021 Источник: Интерфакс

Число выявленных заражений коронавирусом в мире на утро четверга составило 155 млн 203 тыс. 522, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 241 тыс. 853 человек.

В число стран с более 10 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия. Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 32 млн 557 тыс. 606 инфицированных COVID-19, зафиксировано 579 тыс. 276 летальных исходов.

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