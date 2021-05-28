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Путин поздравил Асада с победой на выборах и пообещал и впредь поддерживать Сирию

13:20 28.05.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поздравил Башара Асада с победой на президентских выборах в Сирии. В поздравительной телеграмме, которую в пятницу распространила пресс-служба Кремля, российский лидер отметил политический авторитет Асада и подчеркнул готовность и впредь оказывать поддержку республике.

"Результаты голосования в полной мере подтвердили ваш высокий политический авторитет, доверие сограждан к проводимому под вашим руководством курсу на скорейшую стабилизацию ситуации в Сирии и укрепление ее государственных институтов", - говорится в телеграмме.

Путин также "подчеркнул, что российская сторона намерена и впредь оказывать всемерную поддержку сирийским партнерам в борьбе с силами терроризма и экстремизма, а также в продвижении процесса политического урегулирования и постконфликтного восстановления страны".

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