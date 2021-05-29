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СК не стал возбуждать дело против полицейского, ударившего женщину в живот на акции в поддержку Навального - правозащитник

18:30 29.05.2021 Источник: Эхо Москвы

СК отказался возбуждать дело против полицейского, ударившего 54-летнюю Маргариту Юдину в живот на акции в поддержку Навального 23 января. Об этом в Фейсбуке сообщает правозащитник Динар Идрисов. По его словам, личность полицейского, который представлялся «Колей», когда приходил извиняться перед Юдиной, официально так и не установлен.

Ранее уголовное дело против силовика отказались возбуждать и в полиции.  Эхо Москвы

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