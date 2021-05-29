СК не стал возбуждать дело против полицейского, ударившего женщину в живот на акции в поддержку Навального - правозащитник
18:30 29.05.2021 Источник: Эхо Москвы
Ранее уголовное дело против силовика отказались возбуждать и в полиции. Эхо Москвы
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