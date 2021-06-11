Тема Навального - не в повестке отношений РФ и США - Песков

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Блогер Алексей Навальный не может быть темой обсуждений на саммите в Женеве, поскольку не является предметом двусторонних отношений РФ - США. Об этом заявил в пятницу в интервью телеканалу CNN пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь нечего обсуждать. <...> Он в тюрьме, и [это] не является предметом повестки наших двусторонних отношений", - приводит телеканал слова Пескова.

Ранее в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден намерен обсудить ситуацию вокруг Алексея Навального с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве.