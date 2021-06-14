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Причастность к побегу Карлоса Гона из Японии признали два гражданина США - Киодо

10:10 14.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первое судебное слушание по делу американских граждан Питера и Майкла Тейлоров, которых обвиняют в причастности к побегу из Японии бывшего главы автомобилестроительного альянса Renault - Nissan - Mitsubishi ("Рено - Ниссан - Мицубиси") Карлоса Гона, началось в понедельник в Токийском окружном суде. Об этом сообщило агентство Киодо.

По его сведениям, в начале разбирательства в суде двое американцев признались, что помогали Гону уехать из Японии. В марте токийская прокуратура выдвинула против Тейлоров обвинения в пособничестве преступнику в уходе от правосудия.

2 февраля Тейлоры были экстрадированы из США и доставлены в Японию по запросу столичной прокуратуры. Кроме того, японская сторона запросила экстрадицию гражданина Соединенных Штатов ливанского происхождения Джорджа Зайека. Его также подозревают в причастности к организации побега экс-главы автомобильного альянса.

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