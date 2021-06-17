Попавший в ДТП в Липецке сенатор Королев подал заявление о досрочном сложении полномочий
14:32 17.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сенатор, экс-губернатор Липецкой области Олег Королев, который в мае стал участником ДТП в Липецке, подал заявление о досрочном сложении полномочий, заявил ТАСС в четверг источник в аппарате Совета Федерации.
"Королев подал заявление о досрочном прекращении полномочий сенатора в связи с состоянием здоровья", - сказал источник.
По его словам, Совфед может рассмотреть данный вопрос на ближайшем заседании 23 июня.
Как сказал ТАСС руководитель пресс-службы администрации Липецкой области Михаил Шаршаков, в данный момент у него нет информации о досрочном сложении полномочий Королева. "Нет пока информации о том, что он подал заявление, если подал - это личное решение Олега Петровича, комментировать здесь нечего. Фамилии кандидатов губернатор [региона Игорь Артамонов] назовет несколько позднее, когда все это будет иметь какое-то документальное оформление", - сказал Шаршаков.
В мае в полицию Липецка поступило сообщение о том, что на улицах замечен автомобиль "Лексус", который грубо нарушает правила дорожного движения. Сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя, которым оказался Королев. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что обратится в прокуратуру региона и в Совет Федерации с просьбой рассмотреть вопрос о привлечении сенатора к ответственности после ДТП с его участием. Он добавил, что также в известность поставлена Генпрокуратура России. В беседе с ТАСС Королев пояснил, что инцидент с участием его автомобиля произошел из-за проблем с сердцем, он отрицает, что в этот момент находился в нетрезвом состоянии.
Королев был назначен членом Совета Федерации РФ от Липецкой области с ноября 2018 года, после того как президент РФ Владимир Путин принял его досрочную отставку с должности губернатора. Он руководил регионом с 1998 года. "Единая Россия" приостановила членство в своих рядах Королева по его собственному желанию до конца разбирательства по делу о дорожном происшествии.
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