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Врачи рассказали, с какими хроническими заболеваниями необходимо вакцинироваться против COVID-19

17:44 22.06.2021

Людям с аллергией не следует опасаться вакцинации против от COVID-19, заявила главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог департамента здравоохранения Москвы Дарья Фомина. По словам врача, прививка противопоказана лишь людям с острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями, а так же тем, у кого обострились хронические заболевания. «В подобных ситуациях вакцинацию можно проводить после выздоровления или наступления ремиссии», - говорит Фомина, подчеркивая, что своевременная вакцинация – самый действенный способ защититься против коронавируса и избежать тяжелых осложнений ковида, которые могут привести к летальному исходу.

Глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун подчеркнул, что затягивание процесса вакцинации не позволит остановить рост заболеваемости COVID-19, а также способно повысить риск мутации вируса и формирования новых его штаммов в будущем. «Вакцинация должна быть массовой и очень быстрой, потому что нужно быстро обеспечить в популяции высокий титр антител. Вакцинироваться нужно всем тем, кто этого еще не сделал», - говорит Хрипун.

Главный внештатный специалист-эндокринолог департамента здравоохранения Москвы Михаил Анциферов отмечает, что ковид особенно опасен для людей с сахарным диабетом. «Наличие хронических заболеваний не является ограничением к вакцинации - наоборот, их можно считать приоритетным показанием к ней. Сахарный диабет является второй по частоте сопутствующей патологией при COVID-19, при котором в два-три раза увеличивается вероятность неблагоприятных исходов. При этом сочетание сахарного диабета, ожирения и артериальной гипертензии увеличивает риски летального исхода почти в пять раз, - констатирует Анциферов. - Вакцинация обязательно показана взрослым больным с сахарным диабетом, ожирением, пациентам с другими эндокринными заболеваниями. Приоритетными для проведения вакцинации являются лица, страдающие сахарным диабетом с коморбидными сердечно-сосудистыми заболеваниями».

А главный внештатный специалист-кардиолог столичного департамента здравоохранения Елена Васильева обращает внимание, что вакцинация особо важна горожанам с любыми формами артериальной гипертензии, стенокардией, перенесенными в прошлом инфарктом миокарда, инсультом, тромбоэмболиями, любыми формами кардиомиопатий, нарушениями ритма и проводимости и другими формами хронических болезней сердца.

Медики отмечают, что у пациентов со злокачественными новообразованиями отмечается защитный иммунный ответ на введение вакцины. «Наш опыт вакцинирования онкологических пациентов в Москве показывает безопасность и высокую результативность в виде формирования адекватного специфического иммунного ответа», - заявила заместитель главного внештатного специалиста онколога департамента здравоохранения столицы Ирина Андреяшкина.

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