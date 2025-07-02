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Британия и ФРГ подпишут договор с положением о взаимной обороне — Politico

09:05 02.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лондон и Берлин готовы подписать широкомасштабный договор, включающий пункт о взаимопомощи в случае внешней угрозы. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их данным, текст проекта соглашения, подготовленный в результате 18 раундов переговоров, «близок к завершению». Ожидается, что документ будет подписан 17 июля.

Один из ключевых пунктов договора касается оборонного партнерства в соответствии с двусторонним «соглашением Тринити-хаус» в этой сфере, подписанном в октябре прошлого года в британской столице. В нем говорится, что любая стратегическая угроза одной стране будет представлять угрозу другой.

Включение данного положения подчеркивает, по оценке издания, стремление европейских союзников к более тесному сотрудничеству в области безопасности в связи с сокращением военного присутствия США в Европе.

«Соглашение Тринити-хаус» предусматривает проведение союзниками совместных учений на восточном фланге НАТО, совместное производство беспилотников и обеспечение защиты подводной инфраструктуры в Северном море. Еще одним важным пунктом документа является периодическое размещение самолетов морской разведки Boeing P-8A Poseidon ВВС ФРГ на авиабазе Лоссимут на северо-востоке Шотландии «для защиты Северной Атлантики». Предполагается открытие в Соединенном Королевстве завода по производству стволов артиллерийских орудий германского оружейного концерна Rheinmetall.

Стороны также обязались сотрудничать в сфере искусственного интеллекта и начать совместную разработку дальнобойных ракет, дальность полета которых будет превышать стоящие сейчас на вооружении обеих стран образцы.

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