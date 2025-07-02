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НОВОСТИ

Пять БПЛА уничтожены за ночь над регионами РФ

09:00 02.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над территорией страны за ночь. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 5 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по два БПЛА — над территориями Курской и Ростовской областей и один БПЛА — над территорией Республики Крым», — сказали там.

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