Пять БПЛА уничтожены за ночь над регионами РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО уничтожили пять украинских БПЛА над территорией страны за ночь. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 5 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по два БПЛА — над территориями Курской и Ростовской областей и один БПЛА — над территорией Республики Крым», — сказали там.