Декларацию об освобождении 368 политзаключенных на Украине отправят Путину и Трампу
16:00 20.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Международный «Клуб народного единства» принял декларацию об освобождении 368 человек, лишенных свободы по политическим мотивам на Украине, и отправит ее президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу, передает корреспондент ТАСС.
Согласно тексту декларации, которая также имеется в распоряжении ТАСС, документ также направлен Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, Папе Римскому Льву XIV, генсекам ООН и ОБСЕ Антониу Гутерришу и Феридуну Синирлиоглу.
