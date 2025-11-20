Киев шантажирует персонал ЗАЭС через давление на родственников за пределами РФ — Ульянов
17:43 20.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина шантажирует сотрудников Запорожской АЭС (ЗАЭС), оказывая давление на их родственников, проживающих на подконтрольных Киеву территориях. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Не снижается диверсионно-террористическая деятельность со стороны Украины, в том числе в отношении персонала ЗАЭС. Жители города Энергодара постоянно подвергаются психологическому давлению и шантажу. Угрозы поступают в адрес родственников сотрудников станции, проживающих на подконтрольных Киеву территориях», — сказал он в ходе сессии Совета управляющих МАГАТЭ «Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине».
НОВОСТИ
- 17:35 20.11.2025
- На AI Journey 2025 принята первая отраслевая методология оценки финансового эффекта от внедрения ИИ
- 17:12 20.11.2025
- Имущество на 73,8 млрд руб. арестовано в РФ в этом году по делам о налоговых преступлениях
- 17:00 20.11.2025
- РФ передала Украине 1 000 тел погибших военных ВСУ
- 16:32 20.11.2025
- В правительстве подготовлен план ответных мер на возможную конфискацию активов РФ - Силуанов
- 16:14 20.11.2025
- Собянин: Новый спортивный комплекс открылся в Зябликове
- 16:12 20.11.2025
- Грузооборот РФ с дружественными странами вырос на 4% — Мишустин
- 16:02 20.11.2025
- GigaARPA: Искусственный интеллект расширяет возможности платформы роботизации от Сбера
- 16:00 20.11.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 370 военнослужащих в зоне СВО
- 15:32 20.11.2025
- ВС РФ освободили населенный пункт Веселое в Запорожской области
- 15:25 20.11.2025
- Сбер: Невозможно сегодня сделать хороший продукт в области кибербезопасности без искусственного интеллекта
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать