Киев шантажирует персонал ЗАЭС через давление на родственников за пределами РФ — Ульянов

Украина шантажирует сотрудников Запорожской АЭС (ЗАЭС), оказывая давление на их родственников, проживающих на подконтрольных Киеву территориях. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Не снижается диверсионно-террористическая деятельность со стороны Украины, в том числе в отношении персонала ЗАЭС. Жители города Энергодара постоянно подвергаются психологическому давлению и шантажу. Угрозы поступают в адрес родственников сотрудников станции, проживающих на подконтрольных Киеву территориях», — сказал он в ходе сессии Совета управляющих МАГАТЭ «Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине».