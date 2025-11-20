0
НОВОСТИ

Киев шантажирует персонал ЗАЭС через давление на родственников за пределами РФ — Ульянов

17:43 20.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина шантажирует сотрудников Запорожской АЭС (ЗАЭС), оказывая давление на их родственников, проживающих на подконтрольных Киеву территориях. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Не снижается диверсионно-террористическая деятельность со стороны Украины, в том числе в отношении персонала ЗАЭС. Жители города Энергодара постоянно подвергаются психологическому давлению и шантажу. Угрозы поступают в адрес родственников сотрудников станции, проживающих на подконтрольных Киеву территориях», — сказал он в ходе сессии Совета управляющих МАГАТЭ «Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине».

