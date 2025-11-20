0
Путин: Эти люди (украинская власть — прим. ТАСС), сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны

22:00 20.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинское руководство, «сидя на золотом горшке», совсем не заботится о судьбе своего народа и солдат. На это указал президент РФ Владимир Путин.

«Думаю, что для всех понятно, что эти люди (украинская власть — прим. ТАСС), сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины», — заметил российский лидер, упомянув расследование Национального антикоррупционного бюро Украины, которое выявило факт масштабной коррупции среди украинских экс-министров и бизнесменов.

