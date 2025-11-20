Уиткофф и Рубио последний месяц «тихо работали над планом» урегулирования на Украине – Белый дом
22:38 20.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
оссекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф контактируют как с Россией, так и с Украиной по поводу предложенного Вашингтоном плана урегулирования кризиса. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«Спецпосланник Уиткофф и Марко Рубио тихо работали над планом на протяжении последнего месяца. Они взаимодействуют с обеими сторонами — Россией и Украиной — на равной основе, чтобы понять, на что эти государства готовы пойти для установления долгосрочного и устойчивого мира. Так и подходят к мирным переговорам, не правда ли»? — сказала Ливитт.
