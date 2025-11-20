0
0
0
НОВОСТИ

Уиткофф и Рубио последний месяц «тихо работали над планом» урегулирования на Украине – Белый дом

22:38 20.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

оссекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф контактируют как с Россией, так и с Украиной по поводу предложенного Вашингтоном плана урегулирования кризиса. Об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Спецпосланник Уиткофф и Марко Рубио тихо работали над планом на протяжении последнего месяца. Они взаимодействуют с обеими сторонами — Россией и Украиной — на равной основе, чтобы понять, на что эти государства готовы пойти для установления долгосрочного и устойчивого мира. Так и подходят к мирным переговорам, не правда ли»? — сказала Ливитт.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 20.11.2025
Путин: Эти люди (украинская власть — прим. ТАСС), сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны
0
67
21:30 20.11.2025
Путин в четверг, 20 ноября, посетил один из командных пунктов группировки «Запад»
0
182
20:38 20.11.2025
В Москве наградили лауреатов национальной премии «Лидеры ИИ»
0
222
20:10 20.11.2025
Две вакцины против опухолей получили разрешение Минздрава на использование
0
261
19:34 20.11.2025
План Трампа по урегулированию получили в Киеве - офис Зеленского
0
323
19:02 20.11.2025
Сбер и Аэрофлот договорились совместно развивать технологии генеративного искусственного интеллекта
0
323
18:50 20.11.2025
Каллас заявила, что у ЕС есть план по Украине всего из двух пунктов…
0
421
18:32 20.11.2025
Предложения США по Украине предполагают снятие санкций с России – Bloomberg
0
385
17:43 20.11.2025
Киев шантажирует персонал ЗАЭС через давление на родственников за пределами РФ — Ульянов
0
390
17:35 20.11.2025
На AI Journey 2025 принята первая отраслевая методология оценки финансового эффекта от внедрения ИИ
0
407

Возврат к списку