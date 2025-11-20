0
0
154
НОВОСТИ

Предложения США по Украине предполагают снятие санкций с России – Bloomberg

18:32 20.11.2025 Источник: Интерфакс

Разработанное американской стороной предложение по урегулированию конфликта на Украине предусматривает, среди прочего, отмену санкций, введенных против России, сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Предложение включает требование к Украине отдать российской стороне территории в регионе Донбасс, снятие санкций с России и прекращение расследований, связанных с военными преступлениями", - говорится в сообщении.

При этом агентство не уточняет, идет ли речь только об американских санкциях или также о европейских. Согласно собеседникам агентства, президент Украины Владимир Зеленский "получил сигналы от США о необходимости принять это предложение".

