21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 20 ноября, посетил один из командных пунктов группировки «Запад». Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сегодня президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки „Запад“, — проинформировал представитель Кремля.

«Он провел совещание с участием начальника Генштаба, начальника главного оперативного управления, с командующим Южной группировкой войск, командующим группировки „Запад“ и выслушал подробные доклады», — сообщил Песков. «Президент Путин получил подробные доклады о ситуации в Константиновске и на краматорском направлении. Командир группировки „Запад“ рассказал о ситуации вокруг Купянска», — уточнил представитель Кремля.