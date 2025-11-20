Путин в четверг, 20 ноября, посетил один из командных пунктов группировки «Запад»
21:30 20.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин в четверг, 20 ноября, посетил один из командных пунктов группировки «Запад». Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Сегодня президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки „Запад“, — проинформировал представитель Кремля.
«Он провел совещание с участием начальника Генштаба, начальника главного оперативного управления, с командующим Южной группировкой войск, командующим группировки „Запад“ и выслушал подробные доклады», — сообщил Песков. «Президент Путин получил подробные доклады о ситуации в Константиновске и на краматорском направлении. Командир группировки „Запад“ рассказал о ситуации вокруг Купянска», — уточнил представитель Кремля.
