Две вакцины против опухолей получили разрешение Минздрава на использование
20:10 20.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сегодня министерство здравоохранения выдало разрешения на использование в клинической практике двух индивидуальных биотехнологических лекарственных препаратов. Это новое поколение противоопухолевых препаратов- лечебная вакцина на платформе мРНК и пептидная вакцина. Важно понимать, что это лишь начало применения инновационного подхода к лечению, поэтому ученым только предстоит оценить эффективность и безопасность данного лечения», — сказал он на заседании коллегии Минздрава России по вопросам лекарственного обеспечения.
