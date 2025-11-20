0
НОВОСТИ

Две вакцины против опухолей получили разрешение Минздрава на использование

20:10 20.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство здравоохранения РФ разрешило использование двух противоопухолевых препаратов: лечебной вакцины на платформе мРНК и пептидной вакцины. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Сегодня министерство здравоохранения выдало разрешения на использование в клинической практике двух индивидуальных биотехнологических лекарственных препаратов. Это новое поколение противоопухолевых препаратов- лечебная вакцина на платформе мРНК и пептидная вакцина. Важно понимать, что это лишь начало применения инновационного подхода к лечению, поэтому ученым только предстоит оценить эффективность и безопасность данного лечения», — сказал он на заседании коллегии Минздрава России по вопросам лекарственного обеспечения.

