В Москве наградили лауреатов национальной премии «Лидеры ИИ»

20:38

20 ноября состоялась церемония награждения лауреатов третьей Национальной премии «Лидеры ИИ» в рамках международной конференции AI Journey. Премия вручена трем молодым ученым, пяти субъектам и пяти отечественным компаниям за вклад в развитие технологий искусственного интеллекта.

В 2025 году премия прошла в обновленном формате. В категории «Премия компаниям» награда присуждена в двух номинациях – за MVP-решения и за внедрение ИИ. В данной категории принимали участие как компании, внедрившие технологии ИИ в бизнес-процессы, так и разработчики ИИ-решений. В категории «Премия регионам» представлены номинации – за разработку ИИ-сервиса и за внедрение ИИ-технологий.

Лауреатами «Лидеров ИИ» в категории «Премия регионам» стали субъекты, которые успешно внедряют, используют и развивают инструменты и сервисы на базе ИИ в своих территориальных единицах. В номинации «За разработку сервиса на основе технологии ИИ» были отмечены: Республика Саха (Якутия) за создание мобильного приложения «Киберзащитник» с ИИ-ассистентом для борьбы с фишингом; Москва за создание сервиса «Генеративное проектирование в строительстве» в Цифровом двойнике города Москвы для разработки оптимальных архитектурно-планировочных решений. В номинации «За внедрение технологии ИИ» были отмечены: Кемеровская область (Кузбасс) за создание Data-Driven решения по управлению рисками пациентов с ишемической болезнью сердца на основе ИИ; Белгородская область за разработку аппаратно-программного комплекса для хранения и обработки данных систем видеонаблюдения. В номинации «Народное признание» лауреатом стала Республика Удмуртия, которая представила помощника по финансовой грамотности «ИИ-ФинЭксперт». Специальный приз Минстроя получил проект из Донецкой Народной Республики за систему взаимодействия жителей Мариуполя с ЖКХ.

В категории «Премия ученым» лауреатами стали исследователь Анастасия Анциферова за разработку доверенных методов обработки изображений и видео, доцент Максим Рахуба за решение в области матричных и тензорных методов для эффективных вычислений в машинном обучении и доктор философии по компьютерным наукам Дмитрий Ковалев за разработку и анализ эффективных алгоритмов оптимизации.

Лауреатами премии «Лидеры ИИ» 2025 года в категории «Премия компаниям» стали пять организаций. В номинации «За внедрение собственных или сторонних ИИ-решений в бизнес-процессы». Компания «Операционное совершенство» получила награду за создание системы автоматизированной балансировки карьерных самосвалов; К-Скай – за автоматизацию бизнес-процессов в здравоохранении с помощью прогнозной аналитики на базе запатентованного метода ранней диагностики хронических заболеваний; ГеомирАгро – за разработку платформы АссистАгро с 15+ ИИ-моделями для растениеводства.

В номинации «За разработку продуктов на стадии MVP» отмечены Московский государственный зоологический парк – за представление AI-ассистента для ветеринарной поддержки редких видов животных и Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова – за первый в мире облачный сервис для автоматического 3D-моделирования опухолей почки.

Национальная премия за вклад в развитие искусственного интеллекта «Лидеры ИИ» организована АНО «Цифровая экономика» и Альянсом в сфере искусственного интеллекта при поддержке правительства Российской Федерации по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.

На торжественной церемонии вручения премии присутствовали председатель наблюдательного совета Ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта» и первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, первый заместитель Министра экономического развития РФ Максим Колесников, начальник Управления президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, генеральный директор Ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта» Валерия Воробьева и директор по развитию технологий искусственного интеллекта Яндекса Александр Крайнов.

«Для нас важно поддерживать проекты, которые двигают ИИ вперёд не в теории, а в реальной работе компаний и регионов. Там, где технологии уже дают эффект, появляется устойчивое развитие — от качества сервисов до экономического результата. Именно такие внедрения создают основу роста всего рынка и позволяют отрасли двигаться быстрее», – прокомментировал Александр Ведяхин, председатель наблюдательного совета Ассоциации «Альянс в сфере искусственного интеллекта» и первый заместитель председателя правления Сбербанка», – прокомментировал Александр Ведяхин.

«Мы видим, как стремительно развиваются и внедряются технологии искусственного интеллекта в региональное и муниципальное управление. Если на первую премию в 2023 году было подано 42 заявки из 24 субъектов, то в этом году за право стать лучшими боролись уже более 100 проектов из 37 субъектов Российской Федерации. В этом году можно отметить сложность и разнообразие проектов — ИИ-помощники, интеллектуальные системы управления территорией, а также ИИ-системы. Искренне благодарим все субъекты за участие и проекты. Каждый регион – это уникальная лаборатория создания инновационных решений. При этом важно не забывать про вопросы обеспечения безопасности систем с искусственным интеллектом. Стремление развивать отечественный искусственный интеллект заслуживает самого высокого уважения и признания», — сказала Татьяна Матвеева.

«Все успехи ИИ — это успехи людей, которые его развивают. Все сервисы использующие технологии ИИ — это достижения мировой науки, которые инженеры оборачивают в продукты. И очень важно быть частью этой мировой науки.

Особенно стоит отметить, что каждый год мы вручаем премию новым лауреатам, и при этом уровень их достижений остается стабильно очень высоким»,— отметил Александр Крайнов.

«Национальная премия «Лидеры ИИ» проводится в третий раз, и она прочно утвердилась в роли одного из драйверов развития искусственного интеллекта в нашей стране. В этом сезоне представлено рекордное число заявок — более 350 проектов от ученых, компаний и регионов боролись за звание лидера отрасли. Результаты «Лидеров ИИ» доказывают, что отечественные решения в области искусственного интеллекта успешно применяются на практике, а подобные мероприятия продолжают мотивировать отрасль на создание конкурентоспособных проектов», — сказала Чулпан Госсамова, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».