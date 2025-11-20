План Трампа по урегулированию получили в Киеве - офис Зеленского
19:34 20.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский получил мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.
«Владимир Зеленский официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может активизировать дипломатию», — сообщается в телеграм-канале офиса Зеленского.
В сообщении отмечается, что Зеленский в ближайшие дни рассчитывает обсудить с Трампом имеющиеся дипломатические возможности и «основные пункты, которые нужны для мира».
