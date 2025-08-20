В Швеции зарегистрировано рекордное число безработных с высшим образованием

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 19 тыс. безработных шведов с высшим образованием зарегистрировано в июле. Это самый высокий показатель за последние 20 лет, и прогнозируется его дальнейший рост, свидетельствует последняя статистика Страховой кассы по безработице.

В июле зарегистрированы 19 231 человек, что на 826 больше, чем в июне. По сравнению с тем же месяцем 2024 года это число выросло на 17%, а с июлем 2023 года — на 55%. Число длительно безработных также продолжает расти. В июле этот показатель составлял 5 230 человек, что на 24% больше, чем год назад.

В общей статистике безработных доля людей с высшим образованием составляет 2,4%, что на 0,3 процентных пункта больше, чем годом ранее. По данным Центрального статистического бюро, во втором квартале этого года безработными в стране оставались 545 тыс. человек в возрасте от 15 до 74 лет, или 9,3%.