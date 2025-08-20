0
Операция по захвату Газы продолжится в 2026 году, на март запланирована мобилизация — Ynet

17:00 20.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Операция по захвату города Газа будет продолжаться в 2026 году, мобилизация резервистов в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет осуществляться в три этапа — сентябре и ноябре 2025 года, а также в марте следующего года. Об этом сообщает портал Ynet.

По информации гостелерадиокомпании Kan, согласно плану, в операции будут участвовать 5 дивизий, 12 бригадных боевых групп и северная и южная бригады дивизии «Газа». По ее данным, для участия в боевых действиях мобилизуют три резервные бригады. На пике операции на действительной службе будут находиться 130 000 резервистов. Kan утверждает, что планы операции по захвату города Газа будут представлены на утверждение израильского кабмина 21 августа.

В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац утвердил план захвата города Газа. По данным Kan, операция получила название «Колесницы Гидеона — 2». Гостелерадиокомпания отмечает, что подразделения израильской армии уже начали вести боевые действия в пригородах Газы, осуществляя подготовку к расширению маневра.

