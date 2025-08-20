0
НОВОСТИ

Здание Дербентского коньячного комбината горит в Дагестане

16:12 20.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крыша загорелась в одном из зданий Дербентского коньячного комбината в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации,

«По сообщению ЕДДС, пожарные расчеты тушат возгорание крыши в одном из зданий Дербентского коньячного комбината», — говорится в сообщении.

Прокуратурой Дагестана организована проверка.

