Здание Дербентского коньячного комбината горит в Дагестане

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крыша загорелась в одном из зданий Дербентского коньячного комбината в Дагестане. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации,

«По сообщению ЕДДС, пожарные расчеты тушат возгорание крыши в одном из зданий Дербентского коньячного комбината», — говорится в сообщении.

Прокуратурой Дагестана организована проверка.