0
0
0
НОВОСТИ

Руководство OpenAI хочет убедить производителей чипов отдать приоритет заказов, вместо Nvidia

14:20 04.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководитель корпорации OpenAI Сэм Альтман посетил ряд стран Восточной Азии и намерен совершить визит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с целью привлечения финансирования для ускорения разработки новых чипов на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

С конца сентября глава компании-разработчика ChatGPT посетил принадлежащий КНР Тайвань, Южную Корею и Японию, где провел встречи с представителями компаний Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), Foxconn, Samsung и SK Hynix. Как отмечают собеседники издания, Альтман стремился убедить эти компании, многие из которых являются поставщиками производителя чипов Nvidia, нарастить производственные мощности и отдать приоритет заказам OpenAI.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:49 04.10.2025
МВД Германии: Мы должны ужесточить миграционный пакт ЕС и ужесточить правила депортации
0
273
10:00 04.10.2025
Вопрос о введении смертной казни в Киргизии может быть вынесен на референдум - Жапаров
0
424
09:35 04.10.2025
Санаэ Такаити победила на партийных выборах и станет первой женщиной – премьером Японии
0
488
09:20 04.10.2025
Триллион долларов инвестиций предложил Китай США за снятие ограничений по сделкам - СМИ
0
527
09:15 04.10.2025
Учитель может получить замечание, выговор или увольнение за прием подарка стоимостью свыше 3 тыс руб - ОП РФ
0
416
09:10 04.10.2025
Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по Газе - заявление
0
513
09:00 04.10.2025
В 2025 году Россия запустила 16 космических аппаратов военного назначения – МО РФ
0
442
00:45 04.10.2025
Трамп: Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы
0
833
00:31 04.10.2025
Движение ХАМАС передало посредникам свой ответ на план урегулирования в Газе, предложенный Трампом
0
941
22:40 03.10.2025
Белый дом заморозил $2,1 млрд для метро Чикаго из-за выбора подрядчиков на основе их расы
0
845

Возврат к списку