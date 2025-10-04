Руководство OpenAI хочет убедить производителей чипов отдать приоритет заказов, вместо Nvidia

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководитель корпорации OpenAI Сэм Альтман посетил ряд стран Восточной Азии и намерен совершить визит в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с целью привлечения финансирования для ускорения разработки новых чипов на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

С конца сентября глава компании-разработчика ChatGPT посетил принадлежащий КНР Тайвань, Южную Корею и Японию, где провел встречи с представителями компаний Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), Foxconn, Samsung и SK Hynix. Как отмечают собеседники издания, Альтман стремился убедить эти компании, многие из которых являются поставщиками производителя чипов Nvidia, нарастить производственные мощности и отдать приоритет заказам OpenAI.