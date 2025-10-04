БПЛА, летавшие накануне над аэропортом Мюнхена, были разведывательными - СМИ
15:48 04.10.2025 Источник: РБК
Замеченные вечером 3 октября над аэропортом Мюнхена дроны были военными разведывательными беспилотниками, сообщает Bild со ссылкой на секретный доклад Федеральной полиции.
Накануне Управление воздушного движения Германии (DFS) ограничило полеты в аэропорту Мюнхена. По информации воздушной гавани, 23 рейса пришлось перенаправить, 12 отменить, а еще 46 вылетов были отложены — всего ситуация затронула около 6,5 тыс. пассажиров.
Полицейский вертолет попытался установить местонахождение операторов дронов, но безуспешно. Полеты возобновили только утром 4 октября.
НОВОСТИ
- 14:20 04.10.2025
- Руководство OpenAI хочет убедить производителей чипов отдать приоритет заказов, вместо Nvidia
- 12:49 04.10.2025
- МВД Германии: Мы должны ужесточить миграционный пакт ЕС и ужесточить правила депортации
- 10:00 04.10.2025
- Вопрос о введении смертной казни в Киргизии может быть вынесен на референдум - Жапаров
- 09:35 04.10.2025
- Санаэ Такаити победила на партийных выборах и станет первой женщиной – премьером Японии
- 09:20 04.10.2025
- Триллион долларов инвестиций предложил Китай США за снятие ограничений по сделкам - СМИ
- 09:15 04.10.2025
- Учитель может получить замечание, выговор или увольнение за прием подарка стоимостью свыше 3 тыс руб - ОП РФ
- 09:10 04.10.2025
- Израиль приступает к немедленной реализации первого этапа плана Трампа по Газе - заявление
- 09:00 04.10.2025
- В 2025 году Россия запустила 16 космических аппаратов военного назначения – МО РФ
- 00:45 04.10.2025
- Трамп: Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы
- 00:31 04.10.2025
- Движение ХАМАС передало посредникам свой ответ на план урегулирования в Газе, предложенный Трампом
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать