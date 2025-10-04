БПЛА, летавшие накануне над аэропортом Мюнхена, были разведывательными - СМИ

15:48 Источник: РБК

Замеченные вечером 3 октября над аэропортом Мюнхена дроны были военными разведывательными беспилотниками, сообщает Bild со ссылкой на секретный доклад Федеральной полиции.

Накануне Управление воздушного движения Германии (DFS) ограничило полеты в аэропорту Мюнхена. По информации воздушной гавани, 23 рейса пришлось перенаправить, 12 отменить, а еще 46 вылетов были отложены — всего ситуация затронула около 6,5 тыс. пассажиров.

Полицейский вертолет попытался установить местонахождение операторов дронов, но безуспешно. Полеты возобновили только утром 4 октября.