Оппозиционная «Акция недовольных граждан» лидирует на выборах в нижнюю палату парламента Чехии
17:30 04.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Оппозиционное парламентское политическое движение ANO («Акция недовольных граждан»), возглавляемое экс-премьером Чехии Андреем Бабишем, лидирует на выборах в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента республики, собрав 37,87% голосов избирателей. Со ссылкой на Чешское статистическое управление об этом сообщил новостной портал Seznam.
Эти данные получены статуправлением после подсчета голосов на 56,93% избирательных участков в республике. В нижнюю палату парламента прошли кандидаты от шести из 26 политических сил, добивавшихся кресел в 200-мандатной Палате депутатов. Явка составила 68,29%.
