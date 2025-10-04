Оппозиционная «Акция недовольных граждан» лидирует на выборах в нижнюю палату парламента Чехии

17:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оппозиционное парламентское политическое движение ANO («Акция недовольных граждан»), возглавляемое экс-премьером Чехии Андреем Бабишем, лидирует на выборах в Палату депутатов (нижнюю палату) парламента республики, собрав 37,87% голосов избирателей. Со ссылкой на Чешское статистическое управление об этом сообщил новостной портал Seznam.

Эти данные получены статуправлением после подсчета голосов на 56,93% избирательных участков в республике. В нижнюю палату парламента прошли кандидаты от шести из 26 политических сил, добивавшихся кресел в 200-мандатной Палате депутатов. Явка составила 68,29%.