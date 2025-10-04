0
0
68
НОВОСТИ

Санаэ Такаити победила на партийных выборах и станет первой женщиной – премьером Японии

09:35 04.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-министр экономической безопасности Санаэ Такаити избрана новым председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии. Об этом свидетельствуют итоги второго тура голосования.

В общей сложности Такаити набрала 185 голосов из 341. Ее соперник — сын экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми — Синдзиро Коидзуми набрал 156 голосов.

Таким образом, Такаити наверняка станет следующим премьер-министром Японии после отставки Сигэру Исибы, которая ожидается в ближайшие дни.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
12221
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
12578
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
11868
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
12202
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
12194
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
12190
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
12037
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
12230
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
12104
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
11916

Возврат к списку