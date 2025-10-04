Санаэ Такаити победила на партийных выборах и станет первой женщиной – премьером Японии

Обсудить на форуме

Версия для печати

09:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-министр экономической безопасности Санаэ Такаити избрана новым председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии. Об этом свидетельствуют итоги второго тура голосования.

В общей сложности Такаити набрала 185 голосов из 341. Ее соперник — сын экс-премьера Дзюнъитиро Коидзуми — Синдзиро Коидзуми набрал 156 голосов.

Таким образом, Такаити наверняка станет следующим премьер-министром Японии после отставки Сигэру Исибы, которая ожидается в ближайшие дни.